Trae Young pense que Dejounte Murray peut aider les Hawks à gagner le titre

Tous les deux présents au All-Star Game de cette année, Trae Young et Dejounte Murray sont maintenant réunis dans le « backcourt » des Hawks. Une doublette d’arrières aussi excitante que complémentaire, censée permettre à Atlanta de franchir un cap collectivement.

Sèchement éliminés des derniers playoffs (4-1 face au Heat), après avoir disputé la finale de conférence en 2021 (défaite 4-2 face aux Bucks), les hommes de Nate McMillan viseront au moins le Top 6 de l’Est et une demi-finale de conférence lors de la saison 2022/23.

Mais Trae Young, plutôt du genre ambitieux, a d’autres objectifs pour l’avenir de son équipe et pour son association avec Dejounte Murray…

« Je sais quel type de joueur il est et je sais ce qu’il peut nous apporter », livre-t-il pour commencer, au sujet de son nouveau coéquipier, avec qui il va s’entraîner prochainement. « Je veux gagner des titres à Atlanta et je pense qu’il peut nous y aider. Nous sommes allés en playoffs et nous avons fait un long parcours [en 2021], mais il peut nous amener au niveau supérieur. »

Aucun problème à cohabiter ?

À l’image de Trae Young, et contrairement à ce que peuvent penser certains observateurs, Dejounte Murray s’attend d’ailleurs à ce que leur duo fonctionne et tire tout le collectif des Hawks vers le haut. Même si, en attaque, ils aiment tous les deux avoir le ballon entre les mains.

« Déjà, vous ne pourrez pas faire de prises à deux sur l’un de nous et c’est quelque chose d’énorme dans cette ligue », juge une fois de plus l’ancien meneur des Spurs, au sujet de leur cohabitation future. « Trae est déjà allé loin en playoffs, il y a connu du succès, mais c’est difficile quand il n’y a qu’une seule personne qui peut créer à ce niveau. Alors que, quand vous en avez deux, [la défense] doit choisir son poison. Personnellement, je ne veux pas parler de ces histoires de cohabitation. Je suis un basketteur, Trae aussi et notre objectif est de remporter des matchs, puis des titres. Nous travaillons dur, nous étudions beaucoup le jeu et nous voulons gagner, donc nous trouverons des solutions. »

Pour la première fois de sa (jeune) carrière, Dejounte Murray devra toutefois s’adapter à un changement d’équipe et de ville, après avoir passé ses six premières années dans la ligue à San Antonio. Mais ça n’a pas trop l’air de le déranger tant que ça.

« Quand vous avez des années [d’expérience] en NBA, c’est une bénédiction et je trouve que l’on a tendance à l’oublier », confie d’abord le joueur de bientôt 26 ans. « Je comprends que [cette ligue] est un business. En arrivant ici en provenance de San Antonio, vous en apprenez beaucoup sur et en dehors des parquets. C’est une nouvelle équipe, une nouvelle ville, de nouveaux coéquipiers, mais la NBA est une fraternité. Le maillot que vous portez et la ville que vous représentez, ça importe peu. Aujourd’hui, je suis un Hawk et je suis excité. »