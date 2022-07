Dejounte Murray remercie les Spurs de ne pas gâcher ses plus belles années

Cela faisait deux à trois semaines que Trae Young et Dejounte Murray discutaient de jouer ensemble, et Gregg Popovich a exaucé leur voeu. A la surprise générale, San Antonio s’est séparé de son leader, échangé aux Hawks contre plusieurs premiers tours de Draft. Les Spurs ont décidé de repartir de zéro, ou presque, et l’arrière All-Star les remercie de lui avoir évité cette période de transition.

« Ils ne voulaient pas que je gâche des années dans une reconstruction et des choses comme ça » a-t-il expliqué en conférence de presse. « Ils voulaient me voir gagner et ce qu’il y avait de mieux pour moi, et je les remercie beaucoup pour ça. C’est ce qui rend nos relations si particulières, et ça restera ma famille pour toujours. »

Deux arrières qui rendent les autres meilleurs

Cette venue est le premier coup de maître de Landry Fields, nommé GM il y a quelques joueurs. L’ancien joueur des Knicks et des Raptors est passé par San Antonio pour découvrir le métier, et il savait comment procéder.

« Comme j’ai fait partie de cette franchise, je sais comment ils fonctionnent et comment ils font les choses, et nous voulions respecter ce processus en attendant, et nous assurer que si nous devions conclure un accord, ce serait un accord dont les deux parties seraient satisfaites. Et je pense que les deux parties en sont satisfaites » a expliqué Fields. « Au départ, la question était de savoir si des All-Stars étaient disponibles. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut nous aider sur le plan défensif ? Quelqu’un qui peut être un deuxième meneur de jeu, qui peut ajouter du leadership, qui peut ajouter un niveau de dureté et de caractère et des valeurs pour notre franchise ? Nous avons trouvé tout ça en Dejounte Murray, et nous ne pourrions pas être plus heureux et excités de l’ajouter à notre famille Hawks ».

Une joie partagée puisque Murray est impatient d’évoluer aux côtés de Young. Difficile de trouver meilleur back-court en NBA. Ils sont complémentaires, All-Stars et jeunes. Atlanta peut nourrir de très grandes ambitions, d’autant que les deux s’apprécient et qu’ils sont tous les deux déterminés à faire jouer les autres.

« C’est un sujet que je n’entends pas ou que je ne vois pas, le fait d’avoir deux arrières qui veulent rendre leurs coéquipiers meilleurs« , a déclaré Murray. « Ce sont les équipes qui vont le plus moins. Avec ceux qui rendent tout le monde autour d’eux meilleur. Je pense que Trae est fier d’être capable de marquer des points à un niveau élevé et de mon côté, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Vous savez, je suis prêt à faire tout ce dont l’équipe a besoin pour gagner des matchs parce que je veux vraiment gagner. Et c’est la chose la plus importante. »