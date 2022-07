Le grand soir pour James Wiseman

Sauf contretemps de dernière minute, c’est la nuit prochaine, à 1h30 heure française, que James Wiseman effectuera son grand retour sur les terrains. Sur le banc lors des trois rencontres du California Classic puis face aux Knicks à Las Vegas, le numéro 2 de la Draft 2020 a reçu le feu vert du staff médical pour reprendre le chemin des terrains.

« Je suis tellement impatient d’y aller, et de simplement rejouer au basket. J’ai traversé tellement de moments difficiles » a -t-il confié au Mercury News.

Ce sera face aux Spurs, quinze mois après s’être fait opérer d’un ménisque du genou droit, et ces derniers jours, il a augmenté sa charge de travail à l’entraînement.

« Dans le cadre de sa progression, il doit retrouver son souffle. Il faut presque le faire s’essouffler et le fatiguer au maximum, c’est vraiment le seul moyen de le pousser au niveau supérieur« , a déclaré Jama Mahlalela, le coach de l’équipe de summer league, et remplaçant de Mike Brown sur le banc des Warriors.

Pour le joueur, c’est évidemment un défi après quinze mois sans jouer, et la summer league est idéale pour reprendre en douceur.

« C’est dur de ne pas jouer pendant un an et demi, quasiment deux ans, et c’est d’autant plus difficile quand on est sportif » rappelle l’ancien pivot de Memphis. « Mais il faut insister et se forcer, j’essaie simplement de trouver des solutions. C’est une chance de pouvoir rejouer, et je veux être compétitif et prendre du plaisir. »