Jaylin Williams signe un contrat record avec le Thunder

Nouvelle belle affaire de la part de Sam Presti et du Thunder, puisque le rookie Jaylin Williams a été signé pour quatre ans, et 8.2 millions de dollars, par la franchise de l’Oklahoma. C’est le plus gros contrat possible pour un second tour de Draft. C’est plus que Kennedy Chandler, signé pour 7.1 millions de dollars par les Grizzlies.

Sélectionné en 34e position de la Draft 2022, après avoir passé deux ans à l’université d’Arkansas, l’intérieur de 20 ans tournait à 10.9 points, 9.8 rebonds, 2.6 passes, 1.3 interception et 1.1 contre de moyenne la saison dernière. C’est l’un des quatre joueurs draftés par OKC à la fin du mois de juin (avec Chet Holmgren, Ousmane Dieng et Jalen Williams).

En 2022/23, Jaylin Williams sera amené à lutter avec Chet Holmgren, Derrick Favors, Darius Bazley, Aleksej Pokusevski, JaMychal Green ou encore Jeremiah Robinson-Earl pour obtenir des minutes dans la raquette d’Oklahoma City.