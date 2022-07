Jabari Smith Jr. s’est trouvé trop timide

Si Paolo Banchero n’a ressenti aucune pression au moment d’effectuer ses premiers dribbles avec le Magic, en revanche, Jabari Smith Jr. a reconnu qu’il était quelque peu nerveux. A 19 ans et deux mois, l’ancien intérieur d’Auburn savait que ce duel serait scruté, mais aussi que les observateurs ne manqueraient pas de faire des comparaisons puisque les deux ailiers-forts étaient promis aux places 1 et 3 de la Draft, et que jusqu’au dernier moment, on a bien cru que Smith serait sélectionné par Orlando.

« J’étais nerveux avant de commencer. C’était simplement compliqué. La découverte… Un style différence de basket… Mon premier match NBA… » énumère l’intérieur de Houston. « C’était plaisant, et je suis prêt pour le prochain match« .

Si Banchero est un ailier complet, capable même de monter la balle, Smith Jr. est un vrai 4-3 avec un shoot extérieur ultra rapide. Il peut déclencher très vite même s’il reçoit la balle dos au cercle. On a aussi vu qu’il pouvait aussi bien « driver » main droite que main gauche, avec un beau toucher sur la finition.

A l’arrivée, il signe une performance moyenne (10 points, 7 rebonds et 3 passes), mais la summer league n’est clairement pas le genre de basket qui le met en avant. Il fait d’ailleurs son auto-critique.

« J’ai le sentiment que j’aurais pu être plus impliqué, et ça vient de moi« , a-t-il dit. « Au rebond offensif, dans la manière de me rendre disponible en attaque… Mais cela viendra avec mon apprentissage des systèmes offensifs. A part ça, j’ai l’impression d’avoir été assez impliqué. Je dois juste prendre quelques tirs ouverts et aller au rebond plus souvent. »

Et qu’a-t-il pensé de l’attente autour de son duel avec Paolo Banchero ?

« Il fallait être attentif, mais sans y prêter trop attention. Il faut juste jouer, prendre du plaisir, et le reste en découle naturellement. Mais c’est plaisant. C’est mieux que ce soit comme ça que l’inverse. »