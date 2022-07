Malgré son nouveau contrat, Bobby Portis va garder la même mentalité

Chez Bobby Portis, les courbes statistiques et salariales se croisent de façon étonnante. En 2019, les Knicks le recrutent pour 15 millions de dollars mais il signe l’une de ses plus moyennes productions en carrière. L’année suivante, il s’engage avec les Bucks pour une rétribution cinq fois moins importante et réalise une bien meilleure saison.

Son salaire va désormais repartir à la hausse après sa meilleure année en carrière (près de 15 points et 9 rebonds de moyenne) en présentant l’un des meilleurs rapports qualité / prix de la ligue. Rémunéré à hauteur de 4 millions de dollars, il vient de prolonger pour quatre ans avec un salaire annuel qui dépassera les 10 millions de dollars.

Malgré cette évolution favorable, l’ancien joueur des Bulls entend garder le même état d’esprit. « Ma mentalité sera toujours la suivante : quelqu’un essaie de prendre ma place, je dois me donner à fond chaque jour pour montrer ma valeur », affiche le joueur de 27 ans, devenu l’un des chouchous du public du Wisconsin grâce à son énergie.

« Je ne me repose jamais vraiment sur mes lauriers. Je garde toujours l’état d’esprit du joueur sous-estimé, car tous les jours, tout peut changer. Ce n’est pas parce qu’ils vous apprécient aujourd’hui qu’ils vous aimeront demain. Cela a toujours été mon état d’esprit dans cette ligue », poursuit le 22e choix de la Draft 2015 qui a profité de l’absence de Brook Lopez pour disposer de son rôle le plus important en carrière.

L’intérieur, en poursuivant l’aventure à Milwaukee, a ainsi répondu favorablement à la quête de stabilité des Bucks. L’élimination en demi-finale de conférence face aux Celtics, en l’absence de Khris Middleton, ne remet visiblement pas en question les ambitions des dirigeants. Ces derniers ont par exemple conservé Wesley Matthews, Serge Ibaka et Jevon Carter tandis que Pat Connaughton a activé son option pour rester également.

Milwaukee va donc repartir avec un groupe majoritairement inchangé et Bobby Portis toujours hyper motivé. « J’aurai toujours l’impression d’avoir quelque chose à prouver. Évidemment, je suis heureux d’avoir eu la chance de mettre à l’abri ma famille pour des générations, mais il y a encore beaucoup à faire et il n’y a pas le temps ou besoin de célébrer », termine-t-il.