Les Knicks prolongent Jericho Sims sur trois ans

Après Mitchell Robinson, c’est au tour de Jericho Sims d’être prolongé par les Knicks. Le pivot de 23 ans re-signe ainsi chez la franchise new-yorkaise pour trois ans et le montant de son nouveau contrat n’a pas été communiqué.

Jusqu’ici, l’ancien pensionnaire de l’université de Texas disposait d’un « two-way contract ». Un an après son arrivée dans la ligue, le voilà qui décroche un vrai contrat NBA, afin d’être la troisième rotation de New York au poste 5 derrière Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, le nouveau venu à « Big Apple ».

La saison dernière, Jericho Sims tournait à 2.2 points et 4.1 rebonds de moyenne (72% aux tirs) sur 41 matchs et 14 minutes de temps de jeu.