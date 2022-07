Summer League | Charles Bassey mène les Sixers face au Jazz

Très peu utilisé la saison passée derrière Joel Embiid, Charles Bassey a profité de 26 minutes de jeu cette nuit pour inscrire 17 points (7/12 aux tirs), capter 9 rebonds et voler 4 ballons. Sa performance, comme co-meilleur marqueur de la partie, a contribué à la courte victoire des Sixers devant le Jazz (86-82) à l’occasion de la seconde journée de la Summer League de Salt Lake City.

Les deux équipes sont restées proches au score la majeure partie du temps dans une partie marquée par les maladresses de part et d’autre : les 76ers n’ont shooté qu’à 38,5% de réussite tandis que le Jazz a perdu 22 ballons.

Outre la belle sortie de son pivot nigérian, Philadelphie a pu s’appuyer sur quatre autres joueurs à 10 points ou plus, dont la recrue Trevelin Queen (15), Myles Powell (13) ou Charlie Brown Jr. (12).

Côté Jazz, le joueur le plus expérimenté sur le terrain, Bruno Caboclo, passé par les Raptors, Grizzlies ou Rockets, a terminé avec 16 points et 6 rebonds (ainsi que 5 ballons perdus et 7 fautes personnelles !). Justin Robinson, qui a lui aussi quelques matches NBA dans les jambes (Wizards, Thunder, Bucks…) a marqué 17 points.