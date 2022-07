Dwyane Wade et Li-Ning fêtent leurs dix ans avec la « Way of Wade 10 »

Dix ans déjà ! C’est en 2012 que Dwyane Wade répond favorablement à l’offre de sponsoring de Li-Ning, une collaboration concrétisée par la toute première « Way of Wade ». Dix ans plus tard, voici la dixième édition, un modèle qui se veut être le plus léger de la série.

Déjà disponible en deux coloris sur WayofWade.com, il se pare de mesh sur la tige. La semelle comme l’empeigne est assortie d’une pastille dont l’une fait ressortir le logo de la marque chinoise. Cette version met aussi à l’honneur les trois titres de champion NBA remportés par D-Wade de 2006, 2012 et 2013, énumérés sous la semelle. Le logo Way of Wade avec un 10 est également présent sur la languette.

Les deux coloris ont été baptisés « Sunrise », en noir, rose, orange et jaune, et « Blossom » en blanc doté de teintes en orange et en rose. La paire est vendue à 225 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Les soldes ont débuté sur basket4ballers.com ! Profite de -20% supplémentaires sur les articles de basketball NBA, Nike et Jordan grâce au code « ETE22 » du 22 juin au 19 juillet.