Après les Tar Heels, Brady Manek s’attaque aux Hornets

Brady Manek semble décidément se plaire en Caroline du Nord : après une très bonne saison « senior » en NCAA avec les Tar Heels de North Carolina, l’ailier-fort va tenter de gagner sa place avec les Hornets en NBA ces prochains jours.

Non drafté cette année, il a en effet intégré l’équipe de Summer League de Charlotte, aux côtés notamment de Mark Williams de Duke, battu par les Tar Heels au Final Four et sélectionné en 15e position par Michael Jordan, mais aussi LiAngelo Ball, ou encore Kai Jones et JT Thor, les draftés de l’an dernier.

Pour rappel, Brady Manek avait rejoint North Carolina par le « portail des transferts » au printemps 2021, après quatre saisons passées à la fac’ d’Oklahoma. Dans un rôle d’intérieur fuyant très complémentaire du pivot Armando Bacot, il avait cartonné, affichant une moyenne de 15.1 points par match, à 40.3% de réussite à 3-pts, avec plus de six tentatives par match.

« Je peux encore faire mieux au tir. » a-t-il déclaré à propos de ce qu’il espère démontrer durant la Summer League. « Et puis, je veux progresser en tant que créateur, avec la balle, ou sans. Globalement, continuer à être efficace au sein d’un collectif, savoir où me placer en fonction des autres. »

Après un exercice 2021/22 fructueux en Caroline du Nord à l’échelon universitaire, tant sur le plan personnel que collectif avec des Tar Heels qui ont atteint la finale nationale, Brady Manek espère maintenant transformer l’essai au niveau supérieur.

« C’est très cool, je suis content qu’une équipe m’ait donné une chance. C’est un sentiment agréable, on sent que notre but est proche. Je vais vivre pleinement cette expérience, et je verrai ensuite où ça me mène, en espérant le plus loin possible. » ajoutait le natif de l’Oklahoma ce mercredi, après un entrainement des Hornets version Summer League.