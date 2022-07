Summer League | Nikola Jovic brille face aux Warriors

Nikola Jovic n’avait pas réussi à trouver le rythme depuis le début de la Summer League. Un match à 3 points, puis le suivant à 6 unités, c’était évidemment décevant. Le rookie de Miami a attendu la dernière rencontre pour briller, avec 25 points, face aux Warriors.

Le Heat a fait la différence en deuxième quart-temps, en profitant de la maladresse des Warriors. Avec des rebonds offensifs et une grosse présence dans la raquette, Miami a enfoncé Golden State, malgré les 13 points de Moses Moody.

Les Californiens auront bien une petite réaction après la pause, en remportant le troisième acte, mais le Heat assure avec un dernier quart-temps maîtrisé et l’emporte 94-70. En plus de la performance de Jovic, Haywood Highsmith a compilé 12 points, 9 rebonds et 5 passes, et Jamaree Bouyea a ajouté 13 unités.