Chez les Pelicans, Dyson Daniels est capable de jouer du poste 1 au 4

Basculer d’un poste à l’autre, Dyson Daniels sait faire. La saison passée avec la formation G League Ignite, l’Australien a commencé par évoluer au poste de meneur de jeu. « Puis, quand Scoot (ndlr : Scoot Henderson est attendu très haut à la prochaine draft) est arrivé, je suis passé aux postes 2 et 3. Et j’ai joué 4 parfois », se souvient le 8e choix de la dernière draft.

Ce dernier aura à cœur d’afficher cette polyvalence en fin de semaine. Les Pelicans démarrent leur Summer League samedi prochain face aux Blazers. Le rookie évoluera notamment aux côtés de Jose Alvarado, Trey Murphy III ou Naji Marshall.

En attendant ce premier rendez-vous réservé aux jeunes espoirs de la ligue, les Pelicans ont déjà pu mesurer le potentiel de leur recrue. « On le fait jouer en match à l’entraînement et on le met sur plusieurs postes. Il peut évidemment être celui qui porte le plus le ballon. Il peut littéralement jouer du poste 1 au poste 4 et défendre sur toutes les positions », assure Jarron Collins, assistant des Pelicans qui coachera l’équipe cet été.

Le technicien ajoute, à propos de son joueur de 2,03 mètres : « Franchement, sa polyvalence va nous permettre d’être créatifs avec nos cinq. » Lors des deux premiers entraînements de l’équipe pour préparer la ligue d’été, Dyson Daniels a par exemple passé une grande partie de son temps à défendre Jared Harper, un meneur très vif d’à peine 1,80 mètre, qui bénéficiait d’un « two-way contract » l’an passé.

Utilisé pour faire souffler Herb Jones ?

« C’est un très bon manieur de ballon. Un mec rapide. C’est un bon challenge pour moi de le défendre. J’aime le défendre en étant physique et en le contestant au cercle », décrit le rookie qui comptait donc plus de 20 centimètres de plus que son adversaire.

Cette polyvalence défensive pourrait également être utile pour faire souffler Herb Jones. Rookie la saison passée avec 30 minutes de jeu en moyenne, il a été l’un des rouages clés du beau parcours des Pelicans, tout simplement parce qu’il était le meilleur défenseur de l’équipe sur les postes extérieurs.

« C’était un facteur important pour nous par rapport à Dyson, remarque le GM Trajan Langdon. Herb s’occupe de beaucoup de joueurs sur lesquels on doit défendre soir après soir. Dyson peut défendre les postes 1, 2 et 3. On espère que Herb ne fera les frais de ces ‘matchups’. »

Une chose est sûre, Dyson Daniels semble être prêt à jouer les caméléons. Jarron Collins estime qu’il a jusqu’ici été « fantastique. Il a un QI basket très élevé. Il joue avec son propre rythme, un rythme élevé, mais il semble toujours avoir le contrôle. Il prend de très bonnes décisions. Toutes ces éléments sont de bon augure pour nous à l’avenir. »