Lauri Markkanen et la Finlande éliminent (déjà) la Croatie de la prochaine Coupe du monde

Avec une seule et unique victoire en cinq matchs, la Croatie recevait la Finlande hier soir avec l’obligation de s’imposer pour rester dans la course. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, les coéquipiers de Ivica Zubac (21 points, 8 rebonds, 3 contres) ont eu du mal à se lancer en première mi-temps.

Relégués à -9 à la mi-temps (43-34), les Croates ont réussi à renverser la vapeur au retour des vestiaires, à la faveur d’un gros troisième quart-temps (27-17). Le jeune Roko Prkacin (8 points, 9 rebonds, 4 passes) a eu beau décoller pour un des plus beaux dunks de ces matchs qualificatifs, la Finlande n’a jamais décroché.

Avec un collectif bien en place et une rigueur défensive exemplaire, la meute de loups du Grand Nord a tenu tête jusqu’au bout à la Croatie. A +6 à moins de 2 minutes du terme, les Croates ont vécu une fin de match cauchemardesque avec un premier 3-points d’Edon Maxhuni, puis celui qui s’avèrera le panier de la gagne pour Lauri Markkanen (19 points, 7 rebonds) dans le coin.

Avec moins de 4 secondes à jouer, Bojan Bogdanovic tentera bien un dernier tir à 3-points mais celui-ci, comme tout au long du match (5/22 pour la Croatie), ne trouvera pas sa cible. Au rebond offensif, Zubac arrachera la 5e faute de Markkanen, et deux lancers-francs pour égaliser et arracher la prolongation…

« On a perdu à cause de notre stupidité »

Mais, hélas, trois fois hélas, comme pour Lovro Gnjidic avant lui, Zubac va plier sous la pression et rater le premier. Puis le second dans une ultime tentative d’arracher une claquette bien improbable.

Maladroits et indisciplinés, avec un 10/30 en cumulé pour le duo Bogdanovic – Hezonja par exemple, les Croates sont donc d’ores et déjà éliminés de la prochaine Coupe du monde, un nouveau traumatisme pour cette grande nation de basket européenne !

« Les Finlandais ne nous ont pas battus, on s’est battu tout seul », a regretté Bogdanovic dans les colonnes de la presse croate. « On s’est encore écroulé, comme d’habitude. On n’a aucun droit de se plaindre des conditions. On a perdu à cause de notre stupidité. Markkanen nous a posé des problèmes et Salin a rentré quelques tirs à 3-points. Avec la bonne énergie de Prkacin et Gnjidic, on a réussi à changer le cours du match mais malheureusement, ça n’a pas suffi pour gagner. »

