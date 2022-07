Le Thunder se sépare d’Isaiah Roby

Il ne coûte pas cher, et pourtant le Thunder a décidé de se séparer d’Isaiah Roby. Auteur d’une belle saison à 10 points et 5 rebonds de moyenne, l’ancien joueur de Nebraska ne devait toucher « que » 1.9 million de dollars la saison prochaine, mais OKC a préféré le laisser libre. Sans doute pour qu’il ne marche pas sur les pieds de Chet Holmgren, sélectionné en 2e position de le Draft.

Second tour de Draft en 2019, Roby est un intérieur athlétique, intéressant sur le jeu de transition et les rebonds offensifs. Il devrait intéresser plus d’une franchise à la recherche d’une 3e ou 4e rotation intérieur.