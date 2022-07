Dallas est prêt à garder Frank Ntilikina

Jalen Brunson parti, et non remplacé pour le moment, les Mavericks vont avoir un manque à la mène et en défense, et Marc Stein annonce qu’ils ont l’intention ne pas activer leur « team option » pour ainsi conserver Frank Ntilikina. Actuellement avec l’Equipe de France, l’ancien meneur des Knicks s’est vite intégré dans le basket de Jason Kidd, et même s’il pèse toujours aussi peu en attaque, il fait du bien en défense par son envergure et son agressivité.

Dallas a jusqu’à ce soir, minuit, pour décider de le conserver, ou pas. Si c’est le cas, Ntilikina touchera deux millions de dollars la saison prochaine, et il sera alors free agent en 2023.