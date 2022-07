Zach LaVine : « Chicago, c’est là que j’ai vraiment commencé à me faire un nom »

Les Bulls se sont assurés la présence de Zach LaVine pour les cinq prochaines années et peuvent prétendre à poursuivre leur marche en avant après avoir retrouvé les playoffs cette saison, dont ils avaient été privés pendant quatre ans.

L’arrière-ailier s’est brièvement exprimé pour la première fois depuis sa prolongation à hauteur de 215 millions de dollars, affirmant être prêt à faire franchir l’étape suivante à Chicago. L’occasion aussi pour lui de témoigner sa reconnaissance à une franchise à laquelle il a décidé de rester fidèle.

« Chicago, c’est ma maison. J’ai vraiment commencé à me faire un nom ici. Et je veux poursuivre ce que j’ai contribué à commencer aussi », a-t-il déclaré à NBC Sports. « Je suis extrêmement enthousiaste. J’apprécie les fans et je suis prêt à continuer ce processus de victoire que nous avons débuté».

Féroce compétiteur, Zach LaVine est apparu plus déterminé que jamais face à ce nouveau défi de taille. « J’y crois à fond. Je n’ai pas peur de la compétition. Vous le savez », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, les Bulls ont également prolongé Derrick Jones Jr et Tony Bradley et ont signé Andre Drummond pour remplacer Tristan Thompson en back-up au poste 5.