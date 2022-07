Les Bulls s’offrent Andre Drummond

Double All-Star dans la seconde moitié des années 2010 (2016, 2018), Andre Drummond a peu à peu vu sa cote de popularité chuter dans la ligue, depuis deux ans et demi. Transféré par les Pistons en février 2020, il a ensuite défendu les couleurs de quatre équipes en l’espace de deux saisons !

Libre, après une dernière pige mitigée chez les Nets, l’ancien pivot des Cavaliers, des Lakers et des Sixers n’est plus cet intérieur que des franchises étaient susceptibles de s’arracher, il y a quelques années en arrière. Il faut dire qu’avec ses qualités de rebondeur et de finisseur près du cercle (15.2 points et 14.5 rebonds de moyenne entre 2013 et 2020 !), il avait de quoi séduire de nombreux dirigeants.

Sauf qu’à bientôt 29 ans, Andre Drummond semble sur la pente descendante, malgré sa capacité à enchaîner les double-doubles avec aisance. Immobile en défense et incapable de shooter de loin, il peut néanmoins encore rendre de fiers services à une équipe en manque de densité intérieure en sortie de banc.

Un pari qu’ont osé tenter les Bulls, pour un contrat de 6.6 millions de dollars sur deux ans, alors que les Knicks et les Sixers faisaient aussi partie des intéressés par le quadruple meilleur rebondeur de la ligue (2016, 2018, 2019, 2020).

Reste à savoir quel rôle précis Chicago entend proposer à Andre Drummond, alors que Nikola Vucevic était le pivot titulaire des Bulls en 2021/22.