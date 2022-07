Luka Garza relancé par les Blazers

Joueur de l’année en NCAA en 2021, Luka Garza n’a pas réussi à transformer l’essai en NBA. Les Pistons l’ont coupé la veille du début de la « free agency », et le voilà free agent. En attendant de trouver un contrat, l’ancien pivot d’Iowa a accepté de disputer la summer league de Las Vegas avec Portland.

Dans l’effectif, il est l’unique pivot, et il aura la possibilité de briller aux côtés du rookie Shaedon Sharpe, et de Trendon Watford, Keon Johnson, et Greg Brown III.

Sélectionné dans la All-NBA G League Third Team, Garza a disputé 16 matches en G-League pour 20.6 points et 9.5 rebonds de moyenne. L’objectif pour lui sera de décrocher une invitation pour le « training camp ».