Jose Alvarado veut s’imposer comme leader du Porto Rico

Quelle année pour Jose Alvarado ! Le meneur des Pelicans n’aura pas manqué une occasion pour briller comme ce fut le cas vendredi soir à San Juan pour la rencontre entre Porto Rico et Team USA. Le protégé de Willie Green a réalisé une bonne première avec son style particulier, hyper-agressif, pour terminer à 20 points, 4 passes décisives et 3 rebonds en 25 minutes.

Même si son équipe a perdu (75-83), Jose Alvarado a savouré sa première sélection et l’ampleur du chemin parcouru à l’occasion de ce match de prestige, avec une belle ambiance.

« C’était incroyable. Quel que soit le résultat, c’est un moment particulier, pour ma vie, ma famille, et ceux qui m’ont suivi toutes ces années. On fabrique des souvenirs, on grandit ensemble avec un pays qui nous soutient et qu’on doit représenter du mieux que l’on peut. Je sais qu’on n’a pas gagné ce soir, mais c’est le début d’un gros truc. On va s’entraider et on a pas mal de matchs devant nous. J’ai déjà hâte qu’on se retrouve pour jouer ensemble », a-t-il déclaré après la rencontre.

Une attitude de leader

Ces matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023 et ce nouvel environnement pour lui sont une nouvelle opportunité de montrer sa valeur mais aussi de travailler son leadership. Il s’est ainsi comporté comme tel après le match en prenant la responsabilité du manque de liant offensif, symbolisé par 11 passes décisives, contre 22 pour Team USA.

« C’est de ma faute. Je suis le meneur de jeu et de finir à 4 passes décisives, ce n’est pas bon. Je dois déjà être meilleur de mon côté et j’ai l’impression que lorsqu’on partage le ballon, il bouge bien. C’est à moi de revoir le match et voir comment je peux mieux faire », a-t-il répondu.

Qualifié pour la deuxième phase avec deux victoires au compteur, Porto Rico n’a pas démérité et a plutôt bien fini en remportant le dernier acte 24 à 17. Le revers sera riche en enseignements en vue du dernier match du groupe D ce lundi face au Mexique.

« Bien sûr, Team USA est une équipe difficile à jouer. Mais on a joué notre basket. On doit juste corriger quelques trucs, mais on a été ensemble que pendant trois jours, donc c’était un peu dur. Mais on apprend, on progresse. On va revoir le match à la vidéo et maintenant, on se concentre sur le match de lundi, face au Mexique. Ce soir, ce n’était pas notre soir », a conclu Jose Alvarado.