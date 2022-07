Le Thunder ne veut pas brader ses droits sur Vasilije Micic

À 28 ans, auréolé de deux titres en EuroLeague et de deux trophées de MVP du Final Four, Vasilije Micic est sans doute le joueur le plus « NBA ready » du Vieux-Continent.

Pisté par plusieurs équipes (Denver, Chicago, Milwaukee, San Antonio, etc.) et désireux de décrocher aux États-Unis un contrat avoisinant les 10 millions de dollars, le Serbe appartient toujours au Thunder, qui possède ses droits depuis bientôt deux ans. Sauf qu’il n’entend pas quitter l’Anadolu Efes pour participer à un projet de reconstruction outre-Atlantique.

Ainsi, nos confrères de chez EuroHoops annoncent que Vasilije Micic et ses représentants font le forcing pour que les dirigeants d’OKC échangent ses droits, mais ces derniers n’ont pas l’intention de se séparer gratuitement, ou presque, de l’un des meilleurs arrières d’Europe.

En clair, le 52e choix de la Draft 2014 devra visiblement attendre que la franchise de l’Oklahoma trouve un deal qui lui convienne pour enfin faire le grand saut jusqu’aux États-Unis. Sans ça, il continuera probablement sa carrière en Turquie, comme espéré par son club actuel.