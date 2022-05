Vasilije Micic dans le viseur de plusieurs équipes NBA

Comme d’autres stars européennes de l’Euroleague avant lui, Vasilije Micic n’a jamais considéré la NBA comme une fin en soi, et l’arrière de l’Efes continue de briller en Europe huit ans après avoir été drafté par les Sixers.

Samedi, le Serbe a réalisé le double back-to-back avec un second titre européen après la victoire d’un petit point face au Real Madrid, et un second trophée de MVP du Final Four. De quoi taper dans l’oeil de franchises NBA et selon Europhoops, il pourrait enfin faire le grand saut.

Depuis 2020, ses droits appartiennent au Thunder, et Vasilije Micic ne peut donc pas signer dans une autre franchise. À moins que OKC ne renonce à ses droits sur le joueur, auquel cas, il sera free agent, ou ne les échange à une autre équipe. Âgé de 28 ans, et sous contrat jusqu’en 2024, il tournait cette saison à 18.1 points et 4.7 passes décisives de moyenne en Euroleague, sa meilleure campagne en carrière.

A l’Efes, on serait prêt à le voir partir, et le champion d’Europe viserait Tomas Satoransky pour le remplacer, tandis que des discussions sont déjà en cours pour prolonger Shane Larkin.

L’an passé, Vasilije Micic avait dit pourquoi il refusait les appels du pied du Thunder. « Sam Presti est quelqu’un de génial, c’est un grand GM », avait déclaré le Serbe. « La conversation avec lui a été très utile. J’ai été totalement transparent en disant que je ne pouvais pas me montrer pleinement sans la balle dans les mains ou sans un rôle bien clair. Je sens que mon jeu peut s’adapter à tous les niveaux et que je peux y faire de bonnes choses. »

En clair, Vasilije Micic ne viendra pas pour faire de la figuration au bout du banc, et il veut un gros temps de jeu et des responsabilités en attaque.