Orlando prolonge Gary Harris pour 26 millions de dollars sur deux ans

On pouvait penser que Gary Harris allait se tourner vers une équipe un peu plus compétitive cet été, car son profil serait à coup sûr parfait chez un prétendant au titre, mais il a finalement opté pour une re-signature de deux ans à Orlando.

L’arrière de bientôt 28 ans touchera ainsi pas moins de 26 millions de dollars, répartis entre les saisons 2022/23 et 2023/24, et il sera surtout l’un des vétérans de la jeune troupe de Jamahl Mosley. Reste à savoir s’il conservera toujours sa place de titulaire, malgré la concurrence des prometteurs Cole Anthony, Markelle Fultz et Jalen Suggs sur les lignes arrières.

Pour rappel, Gary Harris tournait à 11.1 points de moyenne en 2021/22, à 43% aux tirs et 38% à 3-pts.