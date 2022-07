Delon Wright s’engage à Washington pour deux ans

Après Bradley Beal, prolongé pour 251 millions de dollars sur cinq ans, les Wizards continuent de se montrer actifs dans les premières heures de cette free agency 2022. Ainsi, on apprend que Delon Wright rejoint la franchise de la capitale pour 16 millions de dollars sur deux ans, alors que Anthony Gill rempile de son côté à Washington, pour deux ans également (le montant n’a pas été révélé).

Deux mouvements plutôt malins de la part des dirigeants des Wizards, qui renforcent un peu plus leurs lignes arrières car, en plus de Bradley Beal et Delon Wright, Monte Morris et Will Barton s’y trouvent eux aussi, depuis leur arrivée en provenance de Denver. Quant à Anthony Gill, pourtant pisté par quelques écuries européennes, il restera encore l’une des rotations à l’aile de Wes Unseld Jr. la saison prochaine.