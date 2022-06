On s’arrache PJ Tucker !

On peut avoir 37 ans, être la 5e option en attaque, et animer la « free agency ». Champion NBA en 2021 avec les Bucks et finaliste de conférence cette saison avec le Heat, PJ Tucker n’aura que l’embarras du choix dans quelques heures puisque The Athletic annonce qu’une demi-douzaine d’équipes sont prêtes à lui offrir leur « mid-level exception ». Fixée à 10.5 millions de dollars, elle permet de signer un très bon free agent, et Philadelphie serait même prêt à lui offrir un contrat de trois ans.

Le Heat a donc de la concurrence, malgré le lobbying des stars de l’équipe, et Atlanta, Minnesota, Brooklyn et Chicago vont se positionner sur l’ancien ailier-fort des Rockets. Selon The Athletic, le Heat serait même à la traîne, et Pat Riley se concentre sur un Plan B comme Jae Crowder, TJ Warren ou Danilo Gallinari, s’il est coupé par San Antonio.

Selon le Miami Herald, le Heat ne veut pas consacrer toute sa « mid-level exception » sur un seul joueur.