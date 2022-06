Jalen Brunson va aussi rencontrer le Heat…

Ce soir, à minuit heure française, c’est le début du « mercato » en NBA, et Jalen Brunson fait partie de la poignée de joueurs qui va animer les premières heures de la « free agency ». Les Knicks, qui viennent de dégraisser un maximum, sont les grands favoris pour le signer, mais selon Yahoo! Sports, le camp du joueur a prévu d’écouter d’autres offres.

Ainsi, Brunson va évidemment rencontrer les dirigeants de Dallas, qui souhaitaient le prolonger, mais aussi ceux du… Heat ! Une fois de plus, Pat Riley va se positionner sur l’un des principaux free agents, et son seul moyen d’attirer Brunson est de monter un « sign-and-trade » puisque Miami ne peut pas rivaliser avec les Knicks et les Mavericks question salaire.

A New York, on serait prêt à lui offrir un contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans. Côté Dallas, on envisageait de lui proposer 85 millions de dollars sur la même durée. Est-ce que Mark Cuban va s’aligner sur l’offre des Knicks ? Peut-être pas puisqu’il aurait déjà un plan B pour compenser le possible départ de son meneur de jeu.

Enfin à Miami, on possède une flopée de joueurs susceptibles d’être intégrés dans un « sign-and-trade ». On pense à Duncan Robinson notamment, ou pourquoi pas à Max Strus, révélation de la fin de saison, et même Kyle Lowry puisque l’arrivée de Brunson pousserait l’ancien meneur des Raptors sur le banc. De quoi contenter Cuban qui a déjà frappé fort avec la venue de Christian Wood.