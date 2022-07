Laissé libre par le Magic, Mo Bamba y re-signe finalement

Partira, partira pas ? C’est la question qui entourait le cas Mo Bamba à Orlando. Et on a la réponse, car le Magic et son joueur ont décidé de s’entendre pour un nouveau deal. Celui-ci porte sur deux ans et 21 millions de dollars.

Avec ses 10.6 points, 8.1 rebonds et 1.7 contre de moyenne en 2021/22 (à 48% aux tirs, 38% à 3-pts et 78% aux lancers), le pivot de 24 ans était l’un des pivots les plus convoités du marché. Pisté entre autres par Chicago et Houston, le 6e choix de la Draft 2018 a été conservé par Orlando pour un salaire annuel quasi identique à celui de sa « qualifying offer » (10.1 millions de dollars).

Fragile et irrégulier, Mo Bamba a longtemps peiné à faire son trou dans la rotation du Magic. Finalement, c’est lors de sa quatrième année dans la ligue que l’ancien pensionnaire de Texas s’est imposé comme titulaire au sein de l’équipe qui l’a drafté. Tant avec sa qualité de shoot extérieur qu’avec ses talents de protecteur de cercle…