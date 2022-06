Marcus Smart a fait taire ses détracteurs

Au fil des saisons, le nom de Marcus Smart est souvent revenu dans les rumeurs de transfert. Le joueur de Boston était essentiel au groupe, avec sa défense, son énergie et son leadership, mais ses limites offensives étaient pointées du doigt. Encore plus quand il est devenu le meneur de jeu titulaire, après les expériences ratées avec Kyrie Irving et Kemba Walker.

Aujourd’hui, il sort d’une saison où il a atteint les Finals et remporté le trophée de défenseur de l’année, devenant ainsi le premier extérieur sacré au palmarès depuis Gary Payton en 1996.

Après cette saison réussie, il peut quasiment reprendre à son compte le fameux « Qu’est-ce qu’ils vont dire désormais ? » de Stephen Curry.

« Je pense avoir prouvé pas mal de choses », affirme-t-il au Boston Globe. « J’ai entendu les discussions sur le fait que je n’étais pas un véritable meneur de jeu, que les Celtics avaient besoin d’une star à ce poste. On a eu des stars et le seul joueur qui n’est pas un meneur a mené la franchise en Finals. Je pense que ça en dit assez. Je n’ai pas besoin d’en rajouter. »

A-t-il le sentiment de faire, enfin, l’unanimité après huit saisons dans le Massachusetts ? Comment réagit-il aux rumeurs, qui continuent parfois de circuler autour de lui ?

« Je suis toujours là. Je suis le joueur le plus ancien dans l’équipe », rappelle-t-il, lui qui est arrivé en 2014. « Donc je le prends comme un compliment, ça veut dire que ma valeur est assez haute. Si votre nom sort, c’est que les gens vous veulent. Mais je n’y prête pas attention. »