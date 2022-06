Pour Billy Donovan, les Bulls ne doivent pas se voir trop beaux

Il y a plusieurs lectures possibles de la saison des Bulls. Au moins deux. La première : l’angle de la réussite. Chicago a construit en quelques mois, avec les arrivées de DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso, une équipe compétitive qui a réussi une excellente première partie de saison, en dominant la conférence Est. Et c’est prometteur pour l’avenir.

La seconde : l’angle de l’échec. La seconde partie de saison, à cause des blessures et d’une incapacité à battre les grosses écuries, fut très décevante, avec une chute au classement significative. L’élimination au premier tour des playoffs contre Milwaukee était donc logique, même si frustrante, et le chantier est encore conséquent avant de retrouver les sommets.

Ces deux visions, qui sont complémentaires, sont également celles de Billy Donovan.

« Il y a deux éléments. On est arrivé dans cette saison avec beaucoup d’inconnues », rappelle le coach pour The Athletic. « Tout le monde connaît Miami, Boston ou Milwaukee. Ce sont des équipes qui évoluent ensemble depuis un moment. Nous, c’était la première fois. Les joueurs ont travaillé dur pendant l’été, pour accélérer les choses. […] Zach LaVine n’avait jamais joué les playoffs, tout comme Patrick Williams, Coby White, Ayo Dosunmu. »

En ce sens, la saison fut une réussite. Mais Billy Donovan attend plus, en ne voulant pas voir ses joueurs penser que c’est suffisant.

« En arrivant en playoffs, on peut se dire que c’est génial, qu’on s’est débarrassé de ça, qu’on est désormais une équipe de playoffs. Pour moi, c’est la pire des mentalités possibles. On doit se demander comment, avec les choses qu’on a apprises, peut-on franchir un nouveau palier ? Et allons-nous passer un nouveau cap ? La seule façon de faire tout ça, c’est en bossant dur. Avoir connu une expérience, ça ne veut pas forcément dire qu’on en devient meilleur. C’est facile de souffler, c’est humain. Mais c’est la pire chose à faire. On doit aller contre la nature humaine. »

Les Knicks, en manquant les playoffs cette saison, ou les Hawks, très décevants malgré les promesses de l’exercice précédent, ont prouvé que la réussite d’une saison (2020/2021) n’est pas celle de la suivante et que la continuité n’est pas une assurance tous risques. Bref, que confirmer est toujours plus dur que d’exploser.

La marge de progression des Bulls est encore grande puisque la franchise, entre Covid-19 et blessures, a été plombée par les absences pendant de longues semaines. Ce qui est un parfait moteur pour ce groupe et ce qui peut permettre d’éviter le relâchement coupable ciblé par Donovan.

« Les joueurs n’ont pas été beaucoup ensemble sur les parquets pour leur première année, donc j’ai espoir qu’ils gardent cette mentalité. On a commencé la saison passée en ayant des choses à prouver car on était nouveau. On doit revenir avec le même état d’esprit, avec encore plus de choses à démontrer. »