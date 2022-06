Dejounte Murray échangé contre Danilo Gallinari ?!?

On pensait que c’était un délire d’insider, mais Dejounte Murray pourrait bien rejoindre Trae Young aux Hawks pour former l’un des meilleurs backcourts de la NBA. On évoquait un échange contre John Collins mais WSB-TV annonce que les Spurs se contenteraient de… Danilo Gallinari et de futurs premiers tours de Draft.

Selon ce média d’Atlanta, les Spurs feraient une croix sur la saison 2022/23 pour se concentrer sur la Draft 2023 avec Victor Wembanyama et Scoot Henderson comme têtes d’affiche.

Ce week-end, The Athletic rapportait que San Antonio était très exigeant dans les discussions avec les Hawks, avec la volonté de récupérer des premiers tours de Draft. Comme les Pelicans lorsqu’ils avaient envoyé Jrue Holiday aux Bucks contre trois premiers tours de Draft.