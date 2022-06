JaMychal Green en transit à OKC

OKC et Denver ont été les premiers à procéder à un échange en amont de la Draft avec l’arrivée de JaMychal Green au Thunder, ainsi d’un futur premier tour de Draft, contre le 30e choix de la Draft 2022, et deux seconds tours de Draft en 2023 et 2024.

Mais Green n’entre pas dans les plans du Thunder, et l’ancien limougeaud se prépare à faire de nouveau ses valises. C’est Sam Presti qui l’a annoncé lors de la présentation des rookies.

« Je pense qu’on va sans doute lui trouver une solution, et ce ne sera pas avec nous » a expliqué le GM de la franchise. « Non pas parce qu’on ne l’apprécie pas, mais au regard de sa situation actuelle. »

En clair, Green va perdre son temps dans une équipe en reconstruction, et à 32 ans, il a encore un rôle à jouer dans des formations du haut de tableau. A condition que ses formations puissent prendre en charge son salaire : 8.2 millions de dollars pour la saison prochaine.