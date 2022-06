Ime Udoka demande à Jayson Tatum de prendre du recul

Il n’avait plus parlé depuis une semaine, et la défaite des Celtics dans le Game 6. Au lendemain de la Draft, Ime Udoka s’est exprimé sur la défaite de Boston en finale face aux Warriors, et comme Brad Stevens, il a d’abord défendu Jayson Tatum, très maladroit dans ces Finals, et dominé dans les moments chauds du Game 6.

« Il a réalisé une très grande année – avec une place dans la All-NBA First Team, tous les honneurs qu’il a remportés, et il est évident qu’il a joué un rôle énorme pour nous amener jusque là » rappelle Ime Udoka. « Le message que je lui ai adressé est le suivant : prend du recul et repose-toi physiquement avant tout. Tu as eu une longue saison, une intersaison chargée avec les Jeux olympiques l’année dernière, et tu as directement plongé dans la saison, avec toutes les situations que nous avons traversées comme les blessures. Il a été une sorte de force d’équilibre, il n’a pas manqué beaucoup de matches à cause des blessures ou du COVID. Quand les gars étaient absents, il a dû assumer une grande partie de la charge. »

Jayson Tatum n’a que 24 ans, et le plus important, c’est de décompresser. D’autres très grands joueurs sont passés par là avant lui. Comme LeBron James en 2007 et 2011, ou Kevin Durant en 2012.

« Il doit se remettre en forme physiquement, prendre du recul mentalement, réfléchir et décompresser en quelque sorte » insiste Ime Udoka. « Il doit faire le point sur ce qu’il a en tête. Simplement profiter de cette période. Nous ne voulons pas déranger les gars pour le moment, mais nous voulons faire passer le message qu’il y a encore des choses à construire et à développer dans certains domaines. Je pense qu’avant tout, il faut prendre du recul et réfléchir à tout ce que l’on a fait, en prenant le temps de regarder la saison dans son ensemble et les réussites individuelles. »