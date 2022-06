Kevin Durant est tout sauf jaloux des Warriors

Eté 2019, au lendemain d’une défaite en finale face à Toronto, Kevin Durant surprenait beaucoup de gens en quittant les Warriors pour rejoindre les Nets. À ses côtés, Kyrie Irving, avec l’objectif commun d’amener les Nets au sommet. Trois ans plus tard, Brooklyn est au bord de l’implosion, balayé au premier tour des playoffs par Boston, tandis que Golden State vient de remporter son 4e titre après deux saisons sans playoffs.

Pour lui, il y a d’abord de la fierté à avoir participé à cette « dynastie ».

« J’aime aussi ces gars. J’ai joué avec eux et j’ai fait partie de la dynastie qu’ils sont en train de construire » explique-t-il dans le podcast d’Eddie Gonzales. « Je ne pensais pas que c’était une dynastie jusqu’à maintenant, jusqu’à ce qu’ils gagnent ce quatrième titre. J’en tire une certaine fierté, comme si j’avais fait partie de quelque chose de spécial, même si ce n’étaient que deux titres sur quatre. JaVale McGee ressent probablement la même chose que moi. David West a probablement ressenti la même chose que moi. On est tous arrivés en même temps avec les Warriors et on a vécu des moments incroyables. »

« Laissez-moi profiter de ce qu’ils font au lieu de m’opposer à eux »

Et ce que Kevin Durant regrette, c’est qu’au milieu de la fête des Warriors, son nom apparaisse, et qu’on lui prête des sentiments comme de l’aigreur ou de la jalousie.

« De les voir aller au bout, et continuer, il y a un sentiment de fierté d’en faire partie… Mais ensuite vous écoutez la retransmission, et on entend des ‘KD devrait se sentir comme ça’. Et là, je me dis : ‘Et c’est parti…’. Laissez-moi profiter de ce qu’ils font au lieu de m’opposer à eux. »

De manière générale, Kevin Durant regrette qu’on l’oppose systématiquement à des anciens coéquipiers.

« Depuis que je suis dans la ligue, il y a des débats sur moi contre mes coéquipiers, comme, moi contre Russell [Westbrook], moi contre Steph et Draymond, moi contre Kyrie [Irving] maintenant et James [Harden] » énumère Kevin Durant. « Et beaucoup de gens, quand Golden State a gagné, ont eu l’impression de revenir en arrière et de dire : ‘S’ils ont gagné cette fois-ci, ils auraient pu facilement gagner en 2017 et 2018 avec quelqu’un d’autre que KD’. Pourquoi voulez-vous me retirer du groupe ? Vous voyez ce que je veux dire ? C’est énervant d’entendre ça parce que je veux simplement regarder le match. »

« J’aurai toujours de l’estime pour cette équipe, peu importe comment vous essayez de monter mes anciens coéquipiers contre moi »

Champion à deux reprises avec les Warriors, KD le répète : il a participé à cette dynastie, et il en est fier.

« Je ne vais pas vous donner raison en disant que je n’ai pas contribué à la dynastie. J’y ai contribué. Alors je m’en fous si vous avez l’impression que j’attaque les Warriors en disant ça. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que j’ai l’impression d’avoir contribué de manière positive à chaque seconde où j’étais dans cette salle, que ce soit à l’entraînement, aux séances de tirs, aux matchs. On ne m’enlèvera pas ça. J’aurai toujours de l’estime pour cette équipe, peu importe comment vous essayez de monter mes anciens coéquipiers contre moi, de mentir sur mon nom et de dire que je suis jaloux et envieux de ces gars. C’est puéril. »