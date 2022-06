A Sacramento, on défend le choix de Keegan Murray

Comme en 2018, les Kings font les gros titres de cette Draft 2022. Considérés comme vendeurs pendant plusieurs semaines, et donc comme potentiels détenteurs d’une marge de manœuvre importante, ils ont finalement conservé leur 4e choix, utilisé pour sélectionner Keegan Murray, le « sophomore » formé à Iowa.

Si l’ailier de 21 ans est évidemment un très bon joueur, il a malgré tout été sélectionné avant Jaden Ivey, dont le potentiel est plus élevé, et que l’immense majorité des fans de la franchise souhaitaient voir débarquer en Californie.

Mais Sacramento, qui veut se rapprocher des playoffs dès l’an prochain et qui entendait donc miser sur des valeurs sûres, a plutôt fait le choix du côté « NBA Ready » de Keegan Murray. Un joueur moins « flashy » et dont le potentiel est largement plus bas que l’explosif arrière de Purdue, mais peut-être plus à même de contribuer efficacement dès sa première saison.

Le meilleur joueur disponible à leurs yeux

Interrogé sur ce (nouveau) choix controversé des Kings, le GM Monte McNair s’est justifié en expliquant simplement que Keegan Murray était unanimement considéré en interne comme le meilleur joueur disponible à la 4e position de la Draft.

« Après réflexion, après avoir exploré toutes les options de transferts, nous étions assez convaincus que Keegan Murray était le meilleur joueur disponible. » déclarait le décisionnaire de la franchise. « Nous avons discuté, avec notre staff, notre département du ‘scouting’ et des ‘analytics’, et nous sommes unanimement arrivés à la conclusion que Keegan Murray était le meilleur joueur disponible. Et nous avons sauté sur l’opportunité de le sélectionner. »

Ailier complet, cohérent dans tous les aspects du jeu sans exceller dans un domaine en particulier, Keegan Murray est donc considéré par sa nouvelle équipe comme la pièce manquante à ajouter au sein du noyau dur, composé de De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Harrison Barnes et Domantas Sabonis.

« Keegan est un joueur complet des deux côtés du terrain, et c’était un des attaquants les plus efficaces du pays. » ajoutait Monte McNair. « Les contres, les interceptions ou les rebonds, il peut se rendre utile partout. En attaque, il peut jouer près du cercle ou au large, il peut défendre plusieurs positions. Et plus largement, c’était un des meilleurs joueurs d’une des meilleures équipes du pays la saison dernière. »

Les priorités des Kings ont changé

On comprend donc que la sélection de Keegan Murray a été motivée par des certitudes sur son apport sur le terrain dès sa saison rookie, au détriment du plafond possiblement bien plus élevé à terme de Jaden Ivey.

Un choix symbolique de la nouvelle temporalité choisie par le régime de Monte McNair : absents des playoffs depuis 2006 et désireux de mettre un terme à cette très longue absence au printemps prochain, les Kings ne veulent plus attendre.

« Nous avons été très clairs sur notre objectif » rappelle Monte McNair. « Nous voulons gagner, atteindre les playoffs. Mon boulot est de construire la meilleure équipe possible, pour l’an prochain et pour les années suivantes. Donc oui, je pense que Keegan est exactement le joueur dont nous avons besoin. Je pense qu’il va être avec nous pendant un long moment, et que son avenir dans cette ligue est brillant.«