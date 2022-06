« Fils à maman », Jaden Ivey a fondu en larmes

L’avenir dira si les Kings ont encore fait une belle boulette en préférant Keegan Murray à Jaden Ivey…

Titulaire du 5e choix, Detroit en a profité pour recruter l’arrière de Purdue, considéré comme l’un des meilleurs attaquants de cette Draft. Un pur talent qui sera parfait aux côtés de Cade Cunningham. Même s’il savait qu’il serait choisi entre les 4e et 6e places, Jaden Ivey a fondu en larmes au moment où Adam Silver l’a appelé.

« C’est juste un rêve qui se réalise pour moi. Vous savez, je me souviens quand j’étais un gamin qui regardait des supers joueurs se faire sélectionner. Je ne voulais pas m’arrêter tant que je n’avais pas atteint ce niveau, et serrer la main du commissionner de la NBA. C’est un rêve qui se réalise. C’est pour tous les enfants qui ont des rêves et des aspirations. S’ils s’y mettent et se donnent à fond, ils peuvent y arriver. »

À sa table, sa maman, Niele Ivey. Coach de l’Université de Notre-Dame en NCAA, elle a fait partie des premières assistantes en NBA, et c’était à Memphis. Ancienne joueuse WNBA, elle était enceinte de Jaden lors de son année rookie !

« C’est en fait une histoire incroyable, d’avoir une mère qui était en NBA. On ne voit pas beaucoup d’histoires de ce genre, et le lien que nous avons est unique. Je la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Je sais que je ne serais pas sur cette scène, je ne serais pas ici, sans elle. »

Comme 90% des rookies, il est impatient de jouer face à LeBron James, et il a aussi été interrogé sur ses modèles.

« Clairement Ja Morant, Russell Westbrook… Des joueurs qui sont rapides et athlétiques » répond le rookie de Detroit. « Je vais beaucoup travailler sur mon tir cet été, et je pense que je vais pouvoir le montrer. Il y a aussi Michael Jordan, D-Wade… »