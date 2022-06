Le Jazz signe Johnny Juzang et Kofi Cockburn

Respectivement sélectionnés dans les premier et troisième meilleurs cinq de la saison en NCAA, Kofi Cockburn (22 ans, 2m13, 129kg) et Johnny Juzang (21 ans, 2m01, 98kg) n’ont pas été choisis dans la Draft, et le Jazz s’est empressé de les récupérer.

L’intérieur jamaïcain passé par Illinois a reçu une offre de contrat minimum, non garanti, et il devra donc faire ses preuves lors de la Ligue d’été, puis au camp d’entraînement. Mais, avec 17 points et quasiment 10 rebonds de moyenne la saison passée, et une carrure physique impressionnante, même dans l’univers NBA, il pourrait être une très bonne pioche pour le Jazz qui compte déjà Udoka Azubuike dans son effectif dans un profil (très) similaire.

Avec Johnny Juzang, le Jazz s’offre également un pari qui pourrait rapporter gros. Car l’arrière formé à UCLA sort tout de même d’une saison à plus de 15 points, 4 rebonds et 2 passes, après trois ans d’expérience (une à Kentucky, deux à UCLA).

Arrière de grande taille capable de créer pour lui et pour ses coéquipiers, il pourrait avoir quelques difficultés à s’ajuster à la vitesse du jeu NBA mais le Jazz ne prend pas trop de risque en lui proposant un « two-way contract ».

Dans le même registre, Utah a également signé l’arrière senior de Georgia Tech, Jordan Usher, qui tournait à 15 points, 6 rebonds et 3 passes pour les Yellow Jackets la saison passée.

