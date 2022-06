Draft 2022 | Le Top 5 des pivots

Dernier focus avant la Draft de cette nuit, et on s’attarde pour finir sur les pivots. Un poste clairement dominé cette année par un phénomène physique au potentiel défensif grandiose. Les autres pivots de la cuvée ont un plafond moins élevé, mais présentent dans l’ensemble tous des fondamentaux défensifs rassurants.

1 – Chet Holmgren (20 ans, 2m13, 88kg)

Stats 2021/22 : 14.1 points (60.7%, 39% à trois-points), 9.9 rebonds, 1.9 passes, 3.7 contres

Promis à une des deux premières places de la Draft 2022, Chet Holmgren est de loin le meilleur pivot de cette cuvée, car son potentiel est le plus élevé de tous les joueurs sur ce poste, voire de toute la Draft.

Bien que frêle physiquement, il saura peser en NBA dès ses débuts grâce à son immense potentiel défensif : le natif du Minnesota contrait pratiquement 4 tirs par match lors de saison « freshman » avec Gonzaga, et est amené à devenir un protecteur de cercle de tout premier ordre chez les pros.

Son jeu offensif est également alléchant : malgré un manque certain de puissance physique, il compense avec une aisance impressionnante balle en main pour un joueur de sa taille, et a démontré qu’il pouvait faire de son tir extérieur une arme viable à terme en NBA (39% de réussite sur 3.3 tentatives par match la saison dernière en NCAA).

Son profil complet : Draft 2022 | Le profil de Chet Holmgren (Gonzaga)

2 – Mark Williams (20 ans, 2m13, 110kg)

Stats 2021/22 : 11.2 points (72.1% aux tirs), 7.4 rebonds, 2.8 contres

Mark Williams correspond parfaitement au profil type du pivot de la NBA d’aujourd’hui : il est grand, long et mobile, il excelle dans la protection du cercle et peut exister en attaque sur « pick-and-roll ».

Attendu dans le Top 20, il peut devenir dès son premier match en NBA un titulaire efficace sur le poste 5. Car il a le profil physique pour avoir de l’impact dès ses débuts, et son jeu, des deux côtés du terrain, est prêt et totalement transposable au niveau supérieur.

Son profil complet : Draft 2022 | Le profil de Mark Williams (Duke)

3 – Jalen Duren (18 ans, 2m10, 113kg)

Stats 2021/22 : 12 points (59.7% aux tirs), 8.1 rebonds, 1.3 passe, 2.1 contres

Encore brut en attaque à seulement 18 ans, Jalen Duren présente en revanche un potentiel défensif particulièrement intrigant. Véritable phénomène physique, le jeune pivot fonctionne beaucoup à l’instinct pour l’heure, mais il possède indéniablement le potentiel d’un futur pilier défensif en NBA.

En NCAA, son jeu offensif se résumait surtout à sa domination physique près du cercle, mais on a pu aussi apercevoir les prémices d’un possible tir à mi-distance.

Dans l’ensemble, ses fondamentaux demeurent friables, notamment du point de vue technique, mais sa marge de progression est immense, alors qu’il n’aura 19 ans qu’en novembre prochain.

Son profil complet : Draft 2022 | Le profil de Jalen Duren (Memphis)

4 – Walker Kessler (20 ans, 2m16, 111kg)

Stats 2021/22 : 11.4 points, 8.1 rebonds, 4.6 contres

Avec pratiquement 5 contres par match la saison passée en NCAA avec Auburn, Walker Kessler s’est imposé comme une muraille pratiquement infranchissable devant le cercle.

Son rôle ne changera pas en NBA, où il sera certainement utilisé comme un protecteur de cercle en second rideau, en sortie de banc. On éprouve des difficultés à l’imaginer un jour comme un titulaire en puissance, car son manque d’explosivité pourrait lui être préjudiciable, et son utilité en attaque vite être limitée.

Mais son niveau est solide, suffisamment pour en faire un « role player » utile pendant plusieurs années en NBA.

5 – Christian Koloko (22 ans, 2m16, 104kg)

Stats 2021/22 : 12.6 points, 7.3 rebonds, 2.3 contres

Déjà âgé de 22 ans après trois saisons en NCAA, Christian Koloko est un joueur qui est proche d’avoir atteint son plafond. En NBA, il sera un pivot remplaçant, un possible « role player » de luxe, capable de se montrer utile en attaque sur « pick-and-roll » et surtout en défense avec son profil naturel de protecteur de cercle.

Comme de nombreux pivots « âgés », sa marge de progression est minime, mais sa projection en NBA demeure très claire, dans un rôle bien défini.