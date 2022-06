La Air Jordan 5 prend des couleurs avec DJ Khaled

Grand amateur de basket, habitué des places en bord de terrain de la FTX Arena du côté de Miami, le DJ-producteur DJ Khaled a dévoilé les contours d’une grosse collaboration avec Jordan Brand pour mettre à l’honneur son modèle favori, les Air Jordan 5, déclinée en cinq coloris !

Les tiges des différents modèles seront donc bientôt disponibles en rose, violet, orange-saumon, blanc et sous deux teintes de bleu, plus ou moins clair. Chaque paire comportera les slogans « We The Best » et « Keep Going » de l’artiste, sur le talon, la semelle extérieure translucide et l’intérieur de la languette, et disposera d’une boîte collector.

On ne sait pas encore si les six coloris seront disponibles simultanément ou étalés dans le temps sur la deuxième partie de l’année 2022, ni à quel prix ils seront commercialisés. Encore un peu de patience !



















(Via NiceKicks)

—

