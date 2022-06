Quels assistants aux Rockets ?

Si Stephen Silas a été maintenu dans ses fonctions à Houston, en revanche, la direction a décidé de faire le ménage parmi ses assistants. Selon The Athletic, seuls John Lucas et Rick Higgins ont sauvé leurs têtes, tandis que Jeff Hornacek, Will Weaver et DeSagana Diop, en place depuis deux ans, sont priés d’aller voir ailleurs.

Pour combler ces vides, deux noms reviennent le plus souvent. D’abord celui de Mahmoud Abdelfattah, l’actuel coach des Rio Grande Valley Vipers, l’équipe de G-League affiliée aux Rockets. Selon The Athletic, c’est comme si c’était fait, et une place lui est gardée au chaud.

Autre nom qui revient le plus souvent, celui de Lionel Hollins, l’ancien coach de Memphis et de Brooklyn. C’est un entraîneur très expérimenté, et de 2019 à 2021, il était aux côtés de Frank Vogel aux Lakers. Il a d’ailleurs participé à la conquête du titre en 2020. Enfin, il y aurait aussi Melvin Hunt, passé par les Hawks.

Stephen Silas souhaite prendre son temps pour composer son staff. Lors de sa prise de fonctions, en 2020, il s’était quelque peu précipité, et à l’époque, James Harden ou encore Russell Westbrook étaient encore là. Aujourd’hui, le projet a complétement changé, et il faut un staff adapté à son jeune groupe.