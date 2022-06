Mike Brown veut réveiller l’âme des Kings

Huit ans après sa dernière expérience en tant que coach principal du côté de Cleveland, Mike Brown n’a pas hésité au moment de saisir la proposition de Sacramento.

Contrairement à Kenny Atkinson, qui avait donné son accord à Charlotte avant de se rétracter pour poursuivre l’aventure dans le staff de Steve Kerr aux Warriors, il a rapidement quitté la Baie de San Francisco pour se consacrer pleinement au projet des Kings. Et c’est peu dire qu’il y a du boulot !

Un lourd défi à relever

« J’ai été très impliqué. J’ai parlé à chaque joueur à plusieurs reprises », a-t-il confié lors de son intronisation officielle. On a même appris qu’il avait fait un bref aller-retour à San Diego en pleine finale de conférence face à Dallas pour s’entretenir avec De’Aaron Fox, le voir s’entraîner et inviter sa famille au restaurant.

En attendant que tout le monde retrouve le terrain, il lui a semblé important de commencer à distiller son discours et sa vision, lui qui aura la lourde de tâche de faire remonter Sacramento dans la hiérarchie à l’Ouest, et accessoirement de qualifier la franchise pour les playoffs après 16 ans d’attente. Un record dans l’histoire NBA.

« L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai été amené ici était d’apporter un certain leadership dans beaucoup de domaines », a-t-il déclaré. « J’ai fait partie de beaucoup d’équipes différentes en 30 ans. J’ai fait l’expérience d’une chose qui, à mon avis, permet aux franchises de se hisser au sommet, pas seulement une année, mais année après année, et qui consiste à avoir une culture de la gagne. Mon travail consiste à montrer la voie dans ce domaine. À mon avis, chaque franchise a une âme. Plus cette âme est forte, plus la franchise est bonne ».

Le profil idéal pour les Kings ?

Présent à ses côtés, le GM de la franchise Monte McNair a pour sa part listé les raisons de son choix. Pour lui, Mike Brown cochait toutes les cases dont les trois priorités listées par les Kings.

« Nous avons mené au sein du front office un processus très solide, approfondi et complet. Nous voulions nous assurer que nous allions trouver le bon coach. Nous avons fait beaucoup de recherches et nous avons retenu trois éléments clés : l’expérience, avec une expérience réussie en tant qu’entraîneur principal, le relationnel, cette capacité à établir des relations dans toute l’organisation, et le leadership, en tant que coach et pour tout ce que nous essayons de faire ici », a-t-il expliqué.

Il reste trois bons mois à Mike Brown et sa nouvelle hiérarchie pour que ce nouveau projet dispose de bases solides. Première étape : la Draft avec les 4e et 37e choix en poche.