Le premier choix de la Draft attendu à l’ouverture de la Summer League

Qui dit été, ce jour-même, dit ligue d’été en approche. Programmée en août l’an passé, la Summer League de Las Vegas fait son retour d’ici quelques semaines. Le calendrier de l’édition 2022, qui se tiendra du 7 au 17 juillet et comptera 75 matches, vient d’être dévoilé par la ligue.

Avec en ouverture de compétition, une rencontre programmée entre le Magic, et donc sauf cataclysme son premier choix de Draft, et les Rockets. S’en suivra un match entre les Blazers et les Pistons.

La majorité des 30 équipes représentées feront leurs débuts les 8 et 9 juillet. On rappelle que chaque formation dispute cinq matches au total. Les quatre premiers matchs de chaque équipe sont prévus jusqu’au 15 juillet. La ligue classera ensuite les 30 équipes pour un dernier match chacune.

Les deux premières têtes de série joueront un match pour le titre le 17 juillet, et toutes les autres équipes joueront leur dernier match le 16 ou le 17 juillet. L’an passé, les Kings de Louis King (MVP de la compétition) et de Davion Mitchell s’étaient imposés en finale devant les Celtics de Carsen Edwards et Aaron Nesmith.

À noter cette année que deux autres ligues d’été, plus petites, sont accueillies juste en amont de celle de Las Vegas par les villes de San Francisco et Salt Lake City, mettant aux prises quatre équipes à chaque fois.