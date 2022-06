Critiqués quand ils étaient à terre, les Warriors n’ont pas oublié…

Les grands champions ont de la mémoire et les critiques deviennent alors un parfait carburant pour se motiver encore davantage, quand cela est nécessaire. Les Warriors l’ont parfaitement prouvé après leur titre à Boston.

Leur dynastie semblait morte en 2019, mais avec une stratégie payante de Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, et de Bob Myers, le GM, Golden State a retrouvé les sommets pour continuer d’écrire son histoire et celle de la NBA.

C’est peu dire que tout le monde n’y croyait pas avant le début de saison. La preuve avec l’émission « Get Up » sur ESPN, le 3 août 2021. Kendrick Perkins estimait alors que la franchise n’allait jamais regagner le titre avec Stephen Curry. Il joignait le geste à la parole, en faisant un zéro avec ses doigts.

Dix mois plus tard, le MVP des Finals 2022, qui s’autoproclame le « roi de la mesquinerie », n’a pas oublié…

« En commençant la saison, il y avait des débats sur notre niveau, sur ce dont on était capable de faire, ou pas. Je me souviens très bien de certains experts et consultants stars qui faisaient un zéro, pour dire le nombre de titres qu’on allait gagner après tout ce qu’avait traversé », rappelait, en faisant le même geste, le meneur de jeu de Golden State après la victoire dans le Game 6. « On a entendu tout ça, on l’a gardé en nous. »

Stephen Curry avait aussi eu quelques mots sur sa situation personnelle. En gagnant enfin le trophée de MVP des Finals, il faisait ainsi taire les derniers détracteurs. « Qu’est-ce qu’ils vont dire désormais ? », demandait-il.

« J’ai une mémoire d’éléphant. Je n’oublie pas »

De son côté, Klay Thompson n’est pas remonté à un épisode datant de l’été dernier pour trouver une source de motivation. Le désormais quadruple champion s’est souvenu d’un tweet de Jaren Jackson Jr, qui reprenait le slogan des Warriors en 2015, « Strength in numbers », après une grosse victoire contre les Warriors fin mars.

« Il y a ce joueur des Grizzlies qui a tweeté « Strength in numbers » après nous avoir battus en saison régulière et ça m’a tellement énervé. J’ai hâte de retweeter ce truc. Foutu clochard ! »

Strength in numbers 👏🏾 — JJJ (@jarenjacksonjr) March 29, 2022

L’arrière n’a pas utilisé cet argument après leur série de playoffs, remportée par les Warriors (4-2), en demi-finale de conférence, alors que c’était pourtant le moment parfait pour prendre sa revanche sur les Grizzlies.

Non, il a préféré le sortir avec le trophée dans les mains. Au moment où c’était le plus fort et pour ainsi répondre à tout le monde.

« Beaucoup de bavardages, beaucoup de sceptiques. Vous mettez ça dans votre réservoir et vous avancez », racontait-il. « Un mauvais souvenir vient de surgir. Tu vas te moquer de nous ? Tu n’étais jamais passé par là. On est passé par là. On sait ce qu’il faut faire. J’ai une mémoire d’éléphant. Je n’oublie pas. Beaucoup de gens en profitaient pour tenter de nous rabaisser. »