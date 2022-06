La stratégie de Joe Lacob a payé !

En février 2020, alors que les Warriors étaient englués dans une saison cauchemar, que Kevin Durant était parti et Klay Thompson gravement blessé, Joe Lacob était pourtant optimiste. Cette année compliquée était idéale, selon lui, pour préparer l’avenir.

« Ce qui est génial, c’est que nous pouvons repenser la prochaine dynastie », annonçait-il. « Je pense que c’est une bonne année pour nous afin de faire le point et d’essayer de recréer quelque chose. »

Le propriétaire n’avait pas tort puisque 28 mois plus tard, les Warriors sont de nouveau au sommet. Un rebond historique qui s’explique par un choix fort : faire venir Andrew Wiggins avec son gros salaire et ses performances parfois moyennes, pour l’associer à Stephen Curry, Klay Thompson (quand il serait de retour) et Draymond Green.

« Je l’ai dit le premier jour, et Steve Kerr aussi : il est le prototype d’ailier qui n’a pas joué dans une bonne équipe, qui n’était pas dans la bonne culture », explique Joe Lacob à The Athletic. « On estimait que, s’il venait chez nous, il serait excellent. Il n’avait pas besoin d’être la star. On a vu ses playoffs, il a été vraiment remarquable. »

Golden State n’a pas voulu se séparer d’Andrew Wiggins ni de ses deux choix de Draft en 2021 pour récupérer une superstar. Les dirigeants estimaient que les « Splash Brothers » et Draymond Green, aidés par l’ancien ailier des Wolves, avaient toujours le niveau pour gravir à nouveau la montagne.

« Certains ont douté d’eux », insiste le propriétaire. « Mais ces gars n’ont pas 40 ans. On croit en ce noyau, composé de quatre joueurs. Beaucoup diraient trois, mais ils sont quatre et on a dépensé de l’argent pour ça. Ensuite, on les a entourés. On disait qu’il fallait prendre une star supplémentaire. Mais qui ? Qui était disponible et aurait pu faire la différence ? On voulait faire progresser et faire grandir ces jeunes avec nos cadres. Ils ont appris. Grâce à ça, on sera encore meilleur dans les années à venir. »

« Quand on pense qu’on a une chance d’aller loin, de viser le titre, il faut tout tenter, utiliser chaque dollar »

Avec James Wiseman, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Jonathan Kuminga ou encore Moses Moody, l’avenir de la franchise est assuré. Et son présent est dans les mains expertes de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. La stratégie sur moyen et long terme de Golden State semble donc parfaitement en place.

Malgré les critiques de certaines franchises face aux sommes dépensées.

« On n’aurait pas dépensé cet argent pour cet effectif si on ne pensait pas avoir une chance de gagner », affirme Joe Lacob. « Quand on pense qu’on a une chance d’aller loin, de viser le titre, il faut tout tenter, utiliser chaque dollar. J’imagine que beaucoup d’équipes ne peuvent ou ne veulent pas faire ça. On a de gros revenus, l’aspect business est bon, donc on peut dépenser un peu plus. Mais sans une chance de titre, on ne peut pas se permettre d’avoir une telle masse salariale. »

Et comme Bob Myers, le GM de la franchise, avant lui, Joe Lacob est hilare quand on lui dit que les Warriors auraient ainsi « acheté » leur titre à coups de millions de dollars…

« Franchement… C’est une plaisanterie. C’est ridicule. Nos joueurs, sauf Wiggins, sont soit draftés, soit payés au salaire minimum. Comment peut-on alors dire qu’on achète notre titre ? C’est dingue. »