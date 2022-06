Draft 2022 | Shareef O’Neal effectue des workouts à Miami, Washington et Los Angeles

Victime d’un quiproquo administratif, avec son nom qui est apparu dans la liste des joueurs qui se retiraient, avant finalement d’être bien éligible à la Draft 2022, Shareef O’Neal a multiplié les workouts ces derniers jours.

Le fils de Shaquille O’Neal est passé par Miami, Washington et ira bientôt à Los Angeles. Chez les Wizards, l’ancien de LSU a croisé Bradley Beal. « C’est mon gars, il me suit depuis le lycée », raconte le joueur à NBC Sports. « Il est vraiment cool et j’adore son jeu. »

C’est évidemment son passage chez les Lakers qui sera le plus symbolique. Le « Shaq » a certes remporté le titre en 2006 à Miami, mais sa légende s’est surtout écrite à Los Angeles, avec ses trois titres entre 2000 et 2002.

« Ce sera fun de jouer dans la salle où mon père a gagné des titres. Ce sera agréable. J’ai quasiment grandi dans cette salle, je la connais comme ma poche. Je suis né en 2000 et mon père et Kobe Bryant ont remporté le titre cette année-là. Kobe était comme un mentor pour moi, comme mon père évidemment. »

Peu importe les franchises qui décident de le tester, Shareef O’Neal en profite comme jamais. Car, en 2018, après son arrivée à UCLA, il avait été opéré du cœur, manquant toute la saison 2018/19. Quatre ans après ce moment difficile, il est aux portes de la NBA, même s’il va devoir batailler pour arracher une place dans la ligue.

« Je ne pensais pas que je pourrais un jour faire des workouts en NBA. J’ai ce rêve de la NBA depuis le lycée, mais j’ai eu cette opération. Je ne pensais alors qu’à ma santé, plus au basket. Après tout ce que j’ai traversé, aller dans la ligue, ce serait un rêve devenu réalité. Je serais un modèle pour les jeunes opérés du cœur. »