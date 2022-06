L’heure des regrets pour les Celtics

« On a eu nos chances dans cette série. Dans les défaites du Game 4 et du Game 5, on est devant dans le dernier quart-temps. On resserre le jeu, on assure en attaque et ce n’est pas la même histoire. »

Ime Udoka a tout dit. Les Celtics pourront nourrir des regrets car s’ils s’inclinent 4-2 dans ces Finals, après avoir mené 2-1, ils peuvent clairement s’en prendre à eux-mêmes. Ils ont perdu beaucoup trop de ballons, donné énormément de munitions aux Warriors.

En résumé, Boston a réussi à mettre la tête de Golden State sous l’eau par moments, mais sans jamais réussir à tenir sur la durée. Ainsi, Stephen Curry et compagnie pouvaient respirer et faire mal dans les moments importants.

« C’est évident que les joueurs n’ont pas été à leur meilleur niveau et que notre banc a été en difficulté ces derniers matches », poursuit le coach. « Je ne vais pas dire qu’ils nous a manqué quelque chose. On a joué notre pire série des playoffs. Si on avait affiché nos standards des séries contre Milwaukee et Miami, ça n’aurait pas été la même chose. Surtout dans le dernier quart-temps des Game 4 et Game 5. Honnêtement, nos joueurs n’ont pas été à leur niveau. C’est le mérite des Warriors, ils sont responsables en grande partie de ça. C’est une grosse défense. »

Marcus Smart dresse le même constat que son entraîneur : le niveau des Celtics a baissé dans ces Finals.

« La route qu’on a prise pour venir jusqu’en Finals n’a pas été simple », rappelle le défenseur de l’année. « On était confiant car on a traversé l’enfer pour en arriver là. On n’a pas joué notre meilleur basket, ni disputé notre meilleure série. C’est probablement notre pire. »

« La douleur va rester. Ça va continuer de faire mal jusqu’à ce qu’on revienne à ce niveau »

Si proche dans les derniers matches, mais aussi si loin, tant les erreurs ont été trop nombreuses depuis la victoire dans le Game 3. Boston n’avait pas assez de marge pour laisser autant de rebonds offensifs aux Warriors, ni pour perdre plus de 18 ballons de moyenne sur les trois derniers revers.

« C’est dur, très clairement. Ça va l’être. Car, pour ma part, je regarde tout ce que ça nous a demandé pour arriver jusque-là et pour avoir cette opportunité. On a vu de quoi on était capable, on a goûté à ça. On veut gagner », reconnait le meneur de jeu des Celtics. « Atteindre les Finals et ne pas réussir, c’est dur », confirme Jayson Tatum. « On ne veut pas ressentir à nouveau cette sensation. »

Robert Williams III ne peut pas dire le contraire. « La douleur va rester », prévient le pivot, encore très bon dans le Game 6 avec 10 points, 7 rebonds et 5 contres. « Ça va continuer de faire mal jusqu’à ce qu’on revienne à ce niveau. Jusqu’au début de saison prochaine. »

Comme souvent chez le finaliste, ce sentiment amer doit servir de motivation pour revenir plus fort et plus déterminé la saison suivante. Il y a énormément d’équipes qui ont réalisé des grosses saisons régulières après un échec en Finals : les Pistons en 2006, les Mavericks la saison suivante, les Lakers en 2009 ou encore les Suns cette année.

« On ne doit pas revenir en restant les mêmes, les joueurs comme le staff. Il faut que ça nous serve de moteur pour l’intersaison et la saison prochaine », prévient Ime Udoka. « Je suis certain qu’on va revenir en étant une autre équipe », insiste Marcus Smart. « On sait à quoi ça ressemble d’être en Finals et on veut y revenir, donc oui, ça va nous servir de carburant », conclut Jayson Tatum.