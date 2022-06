Fred VanVleet s’imagine en Raptor « à vie »

Non-drafté en 2016, passé par la D-League, champion NBA en 2019 et désormais leader affirmé des Raptors aux côtés de Pascal Siakam, l’histoire de Fred VanVleet a tout de la « success story ». Au sortir de sa meilleure saison en carrière, c’est tout naturellement que le meneur All-Star se projette désormais sur la suite.

Sous contrat jusqu’en 2024, avec une dernière année en option, il est éligible à une prolongation à partir du 8 juillet, et il se murmure que Toronto ferait le nécessaire pour sceller son avenir sur quelques années de plus. Ça tombe bien : FVV ne se voit pas jouer ailleurs qu’aux Raptors.

« J’adore être un Raptor. J’aimerais passer toute ma carrière ici. Nous avons une excellente relation avec la ville, la franchise, le propriétaire, le staff. C’est une rencontre divine pour moi. J’adore être un Raptor et j’espère qu’on pourra continuer comme ça », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas vraiment préoccupé par les discussions sur les contrats. C’est juste l’aspect business du truc. Et je suis confiant sur le fait que nous allons trouver une solution ».

En finir avec les blessures

Fred VanVleet est d’autant plus motivé suite à sa fin de saison 2021/22 en eau de boudin, lui qui n’a pas pu évoluer à 100% en raison de pépins au genou lors du premier tour des playoffs face aux Sixers.

« J’étais un peu déprimé par la façon dont la saison s’est terminée et par le fait d’être blessé. En ce moment, la priorité numéro un est mon physique. Quand je vais sur le terrain et que je me sens bien, que mon corps est costaud et réactif, je me sens comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il faut donc que je trouve un moyen de maintenir ça, de conserver cette condition le plus longtemps possible », a-t-il d’ailleurs ajouté.