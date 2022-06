Floyd Mayweather en pourparlers pour devenir propriétaire d’une franchise ?

« Je ne sais pas quelle équipe ce sera mais j’espère en avoir une un jour. » Chez Floyd Mayweather, l’idée de posséder une franchise NBA est ancienne puisque cette déclaration remonte à 2017. Le sujet revient aujourd’hui puisque le boxeur dit « communiquer avec certaines personnes » dans l’optique d’acquérir une franchise.

« Je parle à certaines personnes depuis six mois », rapporte l’Américain qui compte parmi les sportifs les plus fortunés au monde. « C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé en coulisses, mais je n’en ai jamais parlé publiquement avec la presse. Mon équipe et moi avons travaillé en coulisses avec la NBA. Je ne peux pas dire exactement où, mais je travaille pour obtenir une équipe. »

On pense naturellement à la ville de Las Vegas d’où il s’exprimait, depuis un hôtel quatre étoiles, pour annoncer son prochain combat face au Japonais Mikuru Asakura. La ville du Nevada, où l’athlète de 45 ans a l’habitude de se produire, est l’une des options régulièrement évoquées lorsqu’il est question d’une éventuelle expansion de la ligue.

LeBron James a récemment exprimé le souhait de devenir lui aussi propriétaire d’une équipe là-bas. On ne sait pas si les intentions des deux hommes pourraient aboutir à un projet commun. Une chose est sûre, Floyd Mayweather a déjà prévenu qu’il deviendrait propriétaire d’une équipe, « que ce soit à Vegas ou non ».

Forbes a récemment intégré le multiple champion du monde au cercle très restreint des athlètes ayant gagné un milliard de dollars durant leur carrière, en compagnie de LeBron James justement.