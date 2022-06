Il y a moins d’un mois, en éliminant les Mavericks, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green remportaient ensemble leur 21e série de playoffs. C’est une série de plus que le trio composé de Derek Fisher, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, qui avait lui remporté 20 séries entre 1997 et 2004. Loin devant les Warriors et les Lakers, les Spurs de Tony Parker – Manu Ginobili – Tim Duncan avec 27 séries gagnées.

Mais si on ne tient compte que des victoires en finale NBA, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green font mieux que le prestigieux trio des Spurs puisqu’ils ont remporté cette nuit leur 20e victoire dans des Finals. C’est une victoire de plus et aucun trio n’a fait mieux depuis les années 80 !

« Ces trois-là font partie des meilleurs joueurs de l’histoire » a réagi Klay Thompson en découvrant la statistique. « J’ai l’impression qu’ils ont joué pendant toute ma vie, pendant toute mon enfance. C’est un honneur de se retrouver en leur compagnie. Ça ne voudra pas dire grand-chose si on ne gagne pas une fois de plus, mais c’est génial, et ce serait une ligne de plus à notre palmarès si nous y parvenons. »

Même si les Warriors s’imposent une quatrième fois face aux Celtics pour remporter le titre, ils ne pourront pas s’emparer du record détenu par les Lakers du trio Magic Johnson – Kareem Abdul-Jabbar – Michael Cooper. Dans les années 80, ces trois-là ont en effet remporté ensemble 22 matches des Finals.

Si on sort de la NBA moderne, et qu’on s’intéresse aux années 50-60, le trio composé de Bill Russell, Sam Jones et Tom Heinsohn est intouchable puisqu’ils ont gagné sept titres de suite entre 1958 et 1965.