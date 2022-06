Les Raptors tiennent à OG Anunoby

Le nom d’OG Anunoby est souvent revenu depuis quelques temps dans les rumeurs. Le Bleacher Report pensait même savoir que le joueur était mécontent de son rôle à Toronto.

Un bruit de couloir rapidement évacué par la franchise. Dan Tolzman, l’assistant GM des Raptors, a en effet répondu ainsi : « Je n’ai pas le temps pour commenter ça, car ce n’est pas vrai. Pas du tout. »

Un commentaire désormais confirmé par HoopsHype. Nos confrères expliquent que la franchise canadienne n’a pas l’intention de transférer son ailier de bientôt 25 ans, encore sous contrat jusqu’en 2025. Pour faire changer d’avis Masai Ujiri, il faudrait un Top 10 de la Draft ou alors un pivot de haut niveau (Rudy Gobert ?)

Malgré plusieurs pépins physiques (hanche, annulaire droit) et seulement 48 matches joués, OG Anunoby a été titulaire toute la saison régulière et en playoffs, en réalisant son exercice le plus abouti en carrière avec 17.1 points, 5.5 rebonds et 1.5 interception de moyenne.