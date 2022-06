« J’ai quand même été 6e homme ! », blague Stephen Curry lorsqu’un journaliste lui fait remarquer que Klay Thompson dispose du plus gros temps de jeu moyen des Warriors sur ces playoffs (36 minutes). Le meneur, qui n’a pas été titularisé sur les quatre premiers matches de cette campagne, joue environ une minute de moins.

Derrière la question de ce temps de jeu, il y a celle de l’usure et du poids des années chez ces trentenaires. Le meneur est désormais âgé de 34 ans, son acolyte de 32 ans, tout comme le troisième cadre historique, Draymond Green (31 minutes de moyenne).

« On en a parlé », rapporte le meneur. « Je l’ai dit un paquet de fois : on a encore beaucoup d’essence dans le réservoir par rapport à ce qu’on peut faire sur le terrain. Vous soulevez la question de l’âge. C’est quelque chose à discuter, mais cela ne reflète pas vraiment la façon dont on aborde ce parcours en playoffs et notre confiance, et ce qu’on peut faire à l’avenir. »

La preuve en est avec cette nouvelle finale disputée par les Warriors dont les performances du « Big Three », certes soutenu par des éléments plus jeunes désormais (Andrew Wiggins, Kevon Looney, Jordan Poole…), ont encore été l’une des principales explications.

« Ça n’arrive pas par accident », poursuit le meilleur scoreur de l’équipe. « C’est juste le travail que vous y mettez. Klay, en particulier, le fait qu’il ait été contraint à un temps de jeu limité pendant un mois, et qu’il ait lentement augmenté son temps de jeu toutes les deux semaines jusqu’aux playoffs. Il était si fier de lui quand il a dépassé pour la première fois les 40 minutes dans un match de saison régulière. »

C’était fin mars dernier avec un énorme carton sur le parquet des Hawks (37 points). L’arrière a retrouvé un temps de jeu très conséquent pour un joueur qui sort de deux saisons blanches. On note toutefois que sa moyenne reste très en-deça de la sienne trois ans plus tôt. Lors de la campagne 2019, terminée en finale également, Stephen Curry, Draymond Green et lui jouaient en moyenne 39 minutes en playoffs.

Pour revenir à Klay Thompson, Stephen Curry considère qu’il s’agit d’une histoire de « fierté, il en a parlé, il ne courait même pas il y a un an. Cela montre à quel point tout cela est important et tout le travail qui se fait en coulisses pour être prêt à tout ce qui se passe dans les matchs qui comptent. On est évidemment préoccupés que par le moment présent, mais on sent vraiment qu’on en a encore beaucoup dans le réservoir. »