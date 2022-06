Ryan Saunders va rebondir chez les Nuggets

En avril, Ryan Saunders avait prévenu : « Je serai de retour dans un staff NBA la saison prochaine. Et je vais être prêt. » Il n’a pas menti puisque The Athletic confirme qu’il va s’engager avec les Nuggets pour 2022/23.

L’ancien coach de Minnesota va, en quelque sorte, remplacer Jordi Fernandez, qui est parti à Sacramento pour travailler avec Mike Brown, auprès de Michael Malone.

Assistant aux Wolves depuis 2014, d’abord de son père puis de Tom Thibodeau, Ryan Saunders (36 ans) avait remplacé ce dernier en cours de saison 2018/19 avant de diriger ensuite les Wolves pendant deux ans. Il avait ensuite été viré au milieu de la saison passée, faute de résultats, puis été remplacé par Chris Finch.

The Denver Nuggets are expected to add former Timberwolves coach Ryan Saunders as an assistant coach on Michael Malone’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium.

